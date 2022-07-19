Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

19 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Döviz kurlarının yükselişe geçmesiyle altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? İşte 19 Temmuz 2022 Salı günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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