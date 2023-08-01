Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 1 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 1 Ağustos Salı gününe yatay seyirde başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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