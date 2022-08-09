Hareketli grafiği ile dikkat çeken altın fiyatlarında son gelişmeler ekonomi takipçileri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerden itibaren yükseliş hareketleri gösteren altın fiyatlarında ani düşüş ivmesi gözlemlendi. Spot altın yüzde %-0,22 düşüş ile 1.029,07 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın yüzde %-0,17 düşüş ile 1.785,87 TL'den güne başladı. Peki, 9 Ağustos Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış - satış rakamları...

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