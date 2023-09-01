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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında sürpriz! 1 Eylül Cuma canlı altın kuru ile çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında sürpriz! 1 Eylül Cuma çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 1 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 08:17 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:17
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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