Altında yükseliş devam ediyor! Güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?
Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Yurt içinde de gram altın 2.725 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Fed yetkililerinin son günlerdeki açıklamaları indirim beklentilerini güçlendirirken, ABD'de yayımlanan son veriler ise 'sert iniş' endişelerini azalttı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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ABD'de açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.
Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.
Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.
Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 18 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİYOR
Gram altın Cuma gününü 2 bin 689 TL ile kapatırken, 18 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 715 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 303 liradan, 4 bin 325 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.715,77
Satış: 2.716,54
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.507,31
Satış: 2.508,71
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.345,23
Satış: 4.441,53
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.380,90
Satış: 17.711,81
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.663,29
Satış: 8.883,07
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.380,90
Satış: 17.711,81
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.104,29
Satış: 18.560,13
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.474,28
Satış: 1.918,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.491,21
Satış: 2.629,28