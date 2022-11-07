Altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım 2022 Pazartesi! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç para? Kapalıçarşı güncel alış satış altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Hafta başı hareketliliği...

Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün itibariyle piyasaların açılması sonrası güncel durumu ve anlık gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...

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