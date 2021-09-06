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Altının ons fiyatı geçen hafta gelen olumsuz ABD verileriyle yükselmişti. ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 235 bin ile beklentilerin bir hayli altında artmasıyla altının ons fiyatı 1.809 dolardan 1.827 dolara kadar yükselmişti.

Altının ons fiyatı yeni haftaya da 1.826 dolardan başladı.

Gram altın ise geçen hafta dolardaki düşüşe paralel bir şekilde perşembe günü 480 liraya kadar gerilemişti. Ancak hem doların hem ons fiyatının yukarı yönlü hareketiyle bu sabah itibarıyla 488 liraya çıktı.

Bu hafta perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Faiz ve para politikasında herhangi bir değişim beklenmezken banka tarafından verilecek mesajlar dikkatle incelenecek.