Altın fiyatlarında son durum: 19 Mayıs 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 3 bin 212 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Powell, ekonomik koşulların 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve uzun vadeli faiz tahminlerinin yükseldiğini vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 altın fiyatları...
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Emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla karışık bir seyir izlerken, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşma sağlaması, jeopolitik risklerin azalacağına dair beklentiler ve yatırımcıların kar realizasyonu eğilimiyle gerileyen altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Altının onsu geçen hafta yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 200 dolara geriledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.999,69
Satış: 4.001,01
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.202,59
Satış: 3.204,70
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.399,50
Satış: 6.541,65
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.597,98
Satış: 26.086,58
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.563,00
Satış: 26.772,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.759,00
Satış: 13.083,30
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.597,98
Satış: 26.086,58
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.020,21
Satış: 27.702,70
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,51
Satış: 3.167,03
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.716,82
Satış: 3.912,96
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.203,00
Satış: 66.931,00
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