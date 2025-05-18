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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum: 19 Mayıs Pazartesi 2025 altın alış satış tablosu ile bugün gram, çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum: 19 Mayıs 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 3 bin 212 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Powell, ekonomik koşulların 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve uzun vadeli faiz tahminlerinin yükseldiğini vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 07:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:03
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