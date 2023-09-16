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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 16 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum: 16 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        16 Eylül Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum sorgulanıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar piyasa ve ekonomi takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte 16 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, altın fiyatları ile canlı takip sayfası.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:51
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        • 1

          Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gram altın yeşil ve yukarı yönde seyrediyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi öğleden sonra çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?

        • 2

          GRAM ALTIN FİYATI

          ALIŞ: 1.668,66

          SATIŞ: 1.669,39

          FARK: Yüzde 0.87

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ALTIN/ONS ($) FİYATI

          ALIŞ: 1.923,34

          SATIŞ: 1.924,48

          FARK: Yüzde 0.69

        • 4

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          ALIŞ: 2.669,86

          SATIŞ: 2.729,45

          FARK: Yüzde 0.87

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          ALIŞ: 10.679,43

          SATIŞ: 10.884,42

          FARK: Yüzde 0.87

        • 6

          YARIM ALTIN FİYATI

          ALIŞ: 5.323,03

          SATIŞ: 5.458,90

          FARK: Yüzde 0.87

        • 7

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          ALIŞ: 10.679,43

          SATIŞ: 10.884,42

          FARK: Yüzde 0.87

        • 8

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          ALIŞ: 1.550,14

          SATIŞ: 1.639,45

          FARK: Yüzde 0.21

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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