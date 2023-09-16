Altın fiyatlarında son durum: 16 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
16 Eylül Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum sorgulanıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar piyasa ve ekonomi takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte 16 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, altın fiyatları ile canlı takip sayfası.
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Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gram altın yeşil ve yukarı yönde seyrediyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi öğleden sonra çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?
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GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.668,66
SATIŞ: 1.669,39
FARK: Yüzde 0.87
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
ALIŞ: 1.923,34
SATIŞ: 1.924,48
FARK: Yüzde 0.69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.669,86
SATIŞ: 2.729,45
FARK: Yüzde 0.87
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 10.679,43
SATIŞ: 10.884,42
FARK: Yüzde 0.87
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YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.323,03
SATIŞ: 5.458,90
FARK: Yüzde 0.87
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ZİYNET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 10.679,43
SATIŞ: 10.884,42
FARK: Yüzde 0.87
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
ALIŞ: 1.550,14
SATIŞ: 1.639,45
FARK: Yüzde 0.21