ALTIN FİYATLARI Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasınaın ardından vatandaşlarımız için; altın fiyatları ne kadar, alış satış fiyatları ne durumda gibi son durumu bir araya getirdik. İşte, altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son gelişmeler...



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