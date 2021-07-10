ALTIN FİYATLARI 10 Temmuz Cumartesi günü piayasalar kapalı olduğu için dün ki kapanış rakamları üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı aşağı yönlü seyirle kapattı. Peki, en düşük çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış ev satış tablosu...