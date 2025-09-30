Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül 2025 canlı altın kuru!

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! İşte 30 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, 30 Eylül Salı gününe rekor seviyelerde başladı. Ons altın, sabah saatlerinde yüzde 1,5'e yaklaşan artışla 3 bin 871,64 doları gördü. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla değerli metal yönünü aşağı çevirdi. Gram altında ise gün içerisinde 5 bin 176 TL ile rekor kırılırken, yaşanan kar satışlarının ardından 5 bin 100 TL'ye kadar düşüş yaşandı. Peki, güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 30.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:38
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
