Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! İşte 1 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, 1 Ekim günü rekor seviyelerde başladı. Ons altın, sabah saatlerinde yüzde 1,5'e yaklaşan artışla 3 bin 871,64 doları gördü. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla değerli metal yönünü aşağı çevirdi. Gram altında ise gün içerisinde 5 bin 176 TL ile rekor kırılırken, yaşanan kar satışlarının ardından 5 bin 100 TL'ye kadar düşüş yaşandı. Peki, güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
1 Ekim Çarşamba sabahına rekor seviyelerle başlayan altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Bu nedenle güncel alış satış fiyatları hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. ABD dolarının uluslararası piyasalarda zayıf seyretmesine rağmen altındaki düşüş, analistler tarafından kar realizasyonu olarak yorumlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 1 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.099,8330
Satış: 5.100,4080
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.819,21
Satış: 3.820,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.157,75
Satış: 8.337,05
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.630,99
Satış: 33.246,22
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.801,00
Satış: 34.036,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.264,51
Satış: 16.674,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.630,99
Satış: 33.246,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.387,62
Satış: 35.266,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.852,33
Satış: 3.894,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.730,54
Satış: 4.940,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 84.198,00
Satış: 84.901,00
