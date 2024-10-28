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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! 29 Ekim 2024 Tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi! 29 Ekim Bugün tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 3.027 liradan olan gram altın fiyatı, bugün saat 15.45 itibarıyla 3.013 liradan işlem görüyor. Dün 4.833 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4.820 liradan alıcı buluyor. İşte 29 Ekim altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:12
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