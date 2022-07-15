Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Peki 15 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum