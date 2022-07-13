Güncel altın fiyatları merak ediliyor. "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Döviz kurları ve ekonomik gelişmelerden etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar?" İşte 13 Temmuz Çarşamba güncel altın alış-satış rakamları canlı takip ekranı...