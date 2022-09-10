Altın fiyatları, dolar kuru ve latının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak yükselip azalıyor. Geçtiğimiz günlerde piyasalarda sert düşüş gözlemlenirken altın fiyatları kritik eşik olan bin liranın altını test etti. Hafta sonunun gelişiyle birlikte piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 10 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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