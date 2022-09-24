Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurundaki hareketliliğe paralel olarak dalgalı seyrini koruyor. Doların 20 yılın zirvesine yaklaşmasının ardından altın fiyatlarında gerileme gözlemlenirken Fed'in faiz artırımına devam edeceği endişesi altının çekiciliğini düşürdü. Altının gram fiyatı, TCMB'nin faiz kararını açıklamasının ardından, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, İşte, Hafta sonu Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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