Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi test ederek 1700 dolar seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları son haftalarda yükselişini sürdürüyor. İşte, 21 Ağustos canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ