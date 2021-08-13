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Geçen hafta ABD'de beklenenden olumlu gelen ABD istihdam verisinin ardından 1804 dolardan 1763 dolara gerileyen altının ons fiyatı bu hafta yaralarını saramadı.

Altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.2 yükselişle 1.755 dolara çıktı. Altın günü bu seviye civarında kapatırsa iki hafta üst üste değer kaybı yaşamış olacak.

Gram altın ise dolardaki hareketliliğin de katkısıyla hafta boyunca zaman zaman 480 liranın altına geriledi. Ancak bugün itibarıyla yeniden 483 liraya çıktı.