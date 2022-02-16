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Altının ons fiyatı ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna işgalinin kısa süre içerisinde başlayabileceğine yönelik açıklamalarla dün sabah 1.878 dolarla Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Ancak Rus birliklerinin sınırdan çekildiğine dair haberler piyasalardaki gerilimin, dolayısıyla da güvenli liman altına olan talebin düşmesine yol açtı.

Altın bu sabah itibarıyla 1.853 dolara çekildi.

Dün 824 liraya kadar yükselen gram altın da benzer şekilde bu sabah itibarıyla 810 liraya geriledi.