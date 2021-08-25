Bu sabah itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0.4 gerileyerek 1.794 dolara düştü. 1.800 dolarlık psikolojik seviyenin altına inmesinde doların güçlenmesi etkili oldu.

Bunun yanında delta varyantına rağmen küresel büyümeye yönelik olumlu beklentiler de güvenli liman arayışının azalmasına yol açtı.

Ons fiyatındaki düşüşe paralel bir şekilde gram altın fiyatı da 487 liradan 485 liraya geriledi.