Altın fiyatları, Fed faiz kararı öncesinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 980 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde işlem görmeye başladı.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, Putin'in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.