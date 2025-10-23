Habertürk
        ALTIN SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÖN ARIYOR! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 23 Ekim 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın sert düşüş sonrası yön arıyor! İşte 23 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 23 Ekim 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Doların güçlenmesiyle altın hafif geriledi. Güne 4.083 dolar seviyesinde başlayan ons altın, saat 10.00 itibarıyla 4.116 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.550 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 23.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:01
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
