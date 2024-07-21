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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve alış satış tablosu! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve alış satış tablosu!

        Küresel piyasadaki Fed'in faiz indirimi beklentisinin ardından altın rekor üstüne rekor kırmıştı fakat son günlerde düşüşe geçti. Bugün, gram altın 2550 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4.080 TL sularında işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:43
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