Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve alış satış tablosu!
Küresel piyasadaki Fed'in faiz indirimi beklentisinin ardından altın rekor üstüne rekor kırmıştı fakat son günlerde düşüşe geçti. Bugün, gram altın 2550 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4.080 TL sularında işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bugün de güne düşüş ile başladı. Yaşanan düşüşün ardından altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği şu anlık merak konusu. İşte, 21 Temmuz 2024 canlı altın alış-satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.550,43
Satış: 2.551,00
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.400,27
Satış: 2.401,40
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.080,69
Satış: 4.170,88
- 5
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.135,88
Satış: 8.341,76
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49
- 8
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.108,61
Satış: 17.535,41
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.390,99
Satış: 1.820,08
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.355,86
Satış: 2.485,12