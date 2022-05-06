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Önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükselen altın, dün yönünü aşağı çevirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık faiz artırımının ardından yaptığı açıklamada sonraki toplantılar için 75 baz puanlık artırımı tartışmadıklarını söylemesiyle sıkılaşma adımlarının korkulduğu kadar sert olmayacağına dair bir algı oluştu.

Bu açıklamanın etkisiyle ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de yüzde 3'ün altına gerilemişti. Dün altının ons fiyatı da 1.900 doları kısa süreliğine aşsa da bu seviyede kalıcı olamadı.

TAHVİL FAİZİ YENİDEN YÜKSELDİ

ABD piyasalarının açılmasıyla Fed'e yönelik iyimserlik soldu ve açıklamalara rağmen sert sıkılaşma adımlarının gelebileceğine yönelik bir beklenti oluştu. Bunun etkisiyle tahvili faizi yeniden yüzde 3'ü aşarken altın da değer kaybetti.

Bu sabah itibarıyla altının ons fiyatı 1.875 dolara geriledi.

Yurt içinde ise dolar/TL'nin 14.87'ye yükselmesiyle gram altındaki düşüş sınırlı kaldı. Dün 900 doların üzerini gören gram altın bu sabah 896 liraya geriledi.