Altının ons fiyatında dün gözler 1.810 dolarlık kritik seviyeye çevrilmişti. Bu seviyenin kırılamamasının ardından bugün altının ons fiyatı güne düşüşle başladı.

Ons fiyatı yüzde 0.3'lük düşüşle 1.801 dolara geriledi.

Dün ons fiyatında yükseliş yaşanmasına rağmen dolar/TL'nin düşmesi nedeniyle gram altındaki yükseliş sınırlı kalmıştı. Bugün ise ons fiyatının da gerilemesiyle gram altın yeniden 487 liraya çekildi.

Dün bir rapor yayımlayan Goldman Sachs zayıf dolar ile gelişen piyasa talebinde toparlanmanın altında ılımlı yukarı yönlü hareketi desteklemesinin beklendiğini belirtti.