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Altında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Altının ons fiyatı hafta genelinde 1.805-1.815 dolar aralığında yatay bir seyir izlemişti.

Bu sabah ise altının ons fiyatı 1.799 dolara geriledi. Günlük düşüş yüzde 0.3'ü buldu. ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenden olumlu gelmesi Fed'in varlık alım programında daha erken azaltıma gideceği yönünde bir beklentiye yol açabilir.

DOLARLA HAREKETLENDİ

Yurtiçinde ise gram altın dolar/TL'deki hareketli sebebiyle dalgalı bir seyir izliyor. Doların dün 8.58 liraya kadar çıkmasıyla gram altın da 499 liraya çıktı. Ancak bu sabah 493 liraya geriledi