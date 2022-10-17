Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons değerindeki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

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Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de ön planda olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 17 Ekim 2022 Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...