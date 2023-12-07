Altın fiyatları düşüş eğiliminde! İşte 7 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Ülke yatırım araçları içinde güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları alım gücünü büyük ölçüde etkiliyor. İç piyasaya göre şekillenen altın fiyatları zirveye yükselmesinin ardından düşüşe geçti. İşte 7 Aralık 2023 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları 1885 lira seviyelerinde işlem gördü. Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları da devam etti. İşte 7 Aralık gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarındaki son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.884,14
1.884,41
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.014,62
3.081,02
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.028,28
2.028,59
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.058,46
12.286,38
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.010,39
6.162,03
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.058,46
12.286,38
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.848,73
13.168,70
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.074,90
1.279,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.760,92
1.867,69
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