Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları 1885 lira seviyelerinde işlem gördü. Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları da devam etti. İşte 7 Aralık gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarındaki son durum...

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