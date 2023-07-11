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        Altın fiyatları zirvede seyrediyor! 11 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 11 Temmuz Salı günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dolar TL kurundaki yükselişinde etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyre geçen çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de yukarı yönlü seyrini koruyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 08:02
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