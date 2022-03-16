ALTIN FİYATLARI 17 Mart Perşembe gününe yat yönlü seyirle başladı. Gram altın 900 liranın üstündeki konumunu sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatları ve Cumhuriyet altını fiyatları 17 Mart alış - satış tablosu...

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