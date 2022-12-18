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ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE| Çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık alış - satış tablosu - CANLI altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları 18 Aralık Pazar | Çeyrek ve gram altın fiyatları pozisyonunu koruyor

Altın fiyatları 18 Aralık Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın markajında... Hafta sonun gününde toparlanan gram altın fiyatları bin 793 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 757 lira seviyelerinde haftayı kapattı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

Giriş: 18.12.2022 - 07:01 | Güncelleme: ABONE OL

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