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Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: Kapalıçarşı'da 6 Aralık 2022 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükseliyor! 6 Aralık 2022 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları canlı verileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.772 dolardan işlem görüyor. İşte 6 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

Giriş: 06.12.2022 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL

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