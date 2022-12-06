Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,5'e yükselmesi ve fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bırakması sonrası Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 50 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik tahminler arttı.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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