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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yükseliyor! Son dakika: 29 Ağustos Salı canlı altın kuru ile çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 29 Ağustos Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 29.08.2023 - 08:07
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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