Altın fiyatlarında yükseliş! 29 Ağustos Salı çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 29 Ağustos Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 28 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.641,38
1.641,67
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.921,38
1.921,64
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.626,21
2.684,12
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.504,86
10.703,66
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.236,01
5.368,25
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.504,86
10.703,66
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.534,09
1.632,64
- 9
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