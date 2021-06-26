ALTIN FİYATLARI 26 Haziran Cumartesi günü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler günün ilk ışıklarıyla birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyre altın fiyatları 26 Haziran alış ve satış tablosu...