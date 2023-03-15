Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getiren analistler, bu gelişmelerle altın fiyatlarındaki yükselişin durduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Peki, 15 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...

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