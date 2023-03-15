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Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 15 Mart 2023 çeyrek altın, gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları canlı

Altın fiyatları son dakika: 15 Mart 2023 Salı çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1.904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında 1.899 dolardan alıcı buluyor. İşte 15 Mart 2023 Salı çeyrek altın, gram altın fiyatı

Giriş: 15.03.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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