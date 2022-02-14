Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.854 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler nedeniyle bu ihtimalin yüzde 57'lere düştüğü görülüyor.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden’in Cuma akşamı Rusya’ya karşı bulunduğu sert söylemlerin jeopolitik risk algısını arttırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu haftanın önemli gündemi olacağını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI CANLI

Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...