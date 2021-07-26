ALTIN FİYATLARI 26 Temmuz Pazartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları serbest piyasada 500 TL'nin üzerini gördü. Pekii bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...