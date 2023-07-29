Altın fiyatları yükseliyor! 29 Temmuz 2023 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Hafta sonu 29 Temmuz Cumartesi günü gram altın 1.693,14 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 29 Temmuz 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...
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Altın fiyatları bugün de merak edilen konulardan biri konumunda. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, 29 Temmuz 2023 Cumartesi altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizin devamında...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.692,74
1.693,14
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ALTIN/ONS FİYATI
1.958,94
1.960,04
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.708,38
2.768,28
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.833,54
11.039,25
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.399,84
5.536,56
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.833,54
11.039,25
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.269,88
11.556,54
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.546,39
1.639,99
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