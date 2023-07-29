Altın fiyatları bugün de merak edilen konulardan biri konumunda. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, 29 Temmuz 2023 Cumartesi altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizin devamında...

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