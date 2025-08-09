Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 9 Ağustos 2025 bugün gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! 9 Ağustos 2025 bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Hafta sonu 9 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı yükselişe geçmişti. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergileri haberi sonrası altın vadeli işlemleri rekor seviyelere yükselirken, spot altın da hem bu tarifeler hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:33
        Habertürk Anasayfa