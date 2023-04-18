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Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 18 Nisan bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 18 Nisan Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1.244 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatları gün boyu değer kazanmaya devam etti. Yatırımcılar için gram altın, yarım altın çeyrek altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 18 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum...

Giriş: 18.04.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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