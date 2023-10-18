İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle altın fiyatları yüzde 5,5 oranında yükselerek haftayı 1.932,86 dolar oranında tamamladı. 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan altın fiyatları 27 Eylül tarihinden bu yana ilk kez 1.900 doları aştı. ABD'deki 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de altındaki yükselişte büyük rol oynadı. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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