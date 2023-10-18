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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 18 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 18 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle yükselişini sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarına olan talepte artış gözlemlenirken piyasalarda 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesine ulaşıldı. İşte 18 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 08:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 08:21
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