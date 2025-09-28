Hafta sonu altın fiyatları piyasası merak ediliyor. Gerek yatırımcısı gerek alıcısı canlı altın fiyatları takibini yapıyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendirirken gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Peki bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, güncel alış ve satış tablosuna göre 28 Eylül 2025 altın fiyatları