Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 995 liradan, çeyrek altın fiyatı 4.897 liradan işlem görüyor. İşte 19 Eylül altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği bugüne yükselişle başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki gelişmeler canlı altın fiyatlarındaki son durumu etkiliyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 19 Ekim 2024
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2024
19 Ekim Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı 4.791,32 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,994 satış 2.995 TL’den güne başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994
Satış: 2.995
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.791
Satış: 4.897
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.720
Satış: 2.772
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.165
Satış: 19.530
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.823
Satış: 2.987
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.184
Satış: 20.397
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.679
Satış: 2.553
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.552
Satış: 9.795
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