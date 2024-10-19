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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 995 liradan, çeyrek altın fiyatı 4.897 liradan işlem görüyor. İşte 19 Eylül altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 07:52
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