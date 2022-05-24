Haftanın ikinci günü olan 24 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatları merak ediliyor. Hafta başından itibaren yükselişte olan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yaşanan değer artışı ile "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıtını arıyor. İşte 24 Mayıs anlık verilerle canlı altın fiyatları...

24 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. 24 Mayıs Salı günü saat 07.30 itibarıyla gram altın 961,80 liradan, çeyrek altın ise 1.558,16 TL'den işlem görüyor. İşte canlı veriler ile gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın alış satış fiyatları...