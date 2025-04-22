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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmayı sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatı bugünde yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık takip edilirken "22 Nisan Salı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın son bir yıla göre 2,498.11 liradan 4,163.79 liraya yükselerek değer yüzde 66,68 değer kazancı yaşadı. İşte canlı altın fiyatları ile gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:47
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