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Altın fiyatları YÜKSELİŞ İVMESİNDE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

Altın fiyatları yükseliyor! İşte altın fiyatları güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hareketli bir seyir sürdüren altın fiyatları yükseliş ivmesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğle saatlerinde 1.205 TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar için çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum...

Giriş: 28.03.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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