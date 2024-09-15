Altın fiyatları yükseliş hızı sürüyor! 15 Eylül bugün gram,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram altın 2 bin 808 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 494 liradan, Cumhuriyet altını ise 17 bin 977 liradan satılıyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nasıl? 15 Eylül bugün gram,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu haftaya dalgalı seyirde başlayan altın fiyatları hafta sonu dahil olmak üzere yükselişe geçti ve sabitlendi. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 808 liradan, çeyrek altın fiyatı 4 bin 494 liradan işlem görüyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları son durum
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.808,97
Satış: 2.809,65
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.575,44
Satış: 2.579,96
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.960,62
Satış: 9.187,54
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Alış: 4.494,35
Satış: 4.593,77
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.571,59
Satış: 2.729,38
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.977,41
Satış: 18.318,89
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.670,70
Satış: 19.146,13
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.977,41
Satış: 18.318,89
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.