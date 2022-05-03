Hareketli bir grafiğe sahip olan altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Bütün varlık ve altın fiyatlarında etlili olan FED Mayıs toplantısı piyasalarda hareketli bir seyir izlemesine neden oluyor. Spot alın olarak da bilinen ons altın 1850 dolar seviyelerine kadar gerilerken altının gram fiyatı 900 TL psikolojik desteğini kırararak geriledi. Yatırımcılar ve ekonomiyi takip eden vatandaşların gözü, 3 Mayıs Salı güncel altın fiyatları takip ekranına çevrildi. İşte, 3 Mayıs saat 14:35 itibariyle güncel altın fiyatları...

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